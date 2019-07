04-07-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Scooterrijdster gewond na eenzijdig ongeval

Groningen - Bij een eenzijdig scooterongeval is donderdagavond één persoon gewond geraakt.

Op het fietspad bij de DR. E. H. Ebelsweg in Haren raakte een scooterrijder de macht over het stuur kwijt in de bocht, waarna deze onderuit ging. De bestuurster van de scooter is met onbekend letsel meegenomen naar het ziekenhuis.