05-07-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Boot zinkt voor de 3e keer in haven

Hoogezand - Voor de zoveelste keer, de derde keer zelfs in de laatste twee jaar is een boot gezonken bij de Sluiskade in Hoogezand.

Er was geen redden meer aan voor de brandweer. De verzekering zal naar de zaak kijken.