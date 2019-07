05-07-2019, Ingezonden

Arjan(57) is uitgeblust

Oldehove - Donderdagavond was voor Arjan Pieltjes(57) de laatste keer dat hij als bevelvoerder actief was bij een uitruk voor post Oldehove. Arjan moet om gezondheidsredenen na ruim 27 jaar een punt zetten achter zijn brandweer carrière.