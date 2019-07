06-07-2019, Facebook Politie Oldambt, bron

Forse hennepvangst(70 kg) Winschoten

Winschoten - Door de politie is vrijdagmiddag ruim zeventig kilo hennep in een pand aan de Hortensiastraat in Winschoten aangetroffen. Drie mannen werden op heterdaad betrapt toen ze de toppen aan het knippen waren.