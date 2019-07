06-07-2019, Joey Lameris - 112groningen

Uitslaande brand in Groningen (Video)

Groningen - Aan de Radijsstraat in Groningen heeft zaterdagavond een uitslaande brand gewoed.

De brandweer van Groningen is met meerdere voertuigen ter plaatse. Bij de brand komt veel rook vrij. De directe omgeving van de brand is afgesloten.

Op het moment dat de melding binnenkwam was de brand al uitslaand, zo meldt de brandweer op twitter. Daarnaast zou er mogelijk nog iemand in de woning aanwezig zijn. Om deze reden zijn uit voorzorg meerdere voertuigen gealarmeerd. Na een verkenning door de brandweer werd niemand in de woning gevonden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.