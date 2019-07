06-07-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Meerdere gewonden na ruzie in sportschool (Video)

Groningen - Bij een ruzie in een sportschool aan de Protonstraat in Groningen zijn zaterdagmiddag meerdere personen gewond geraakt.

Het is onbekend welke verwondingen men heeft opgelopen. Eén persoon is naar het ziekenhuis overgebracht, andere slachtoffers konden naar de huisarts. De politie onderzoekt de zaak. De verdachte is na de ruzie op de vlucht geslagen, deze is nogsteeds niet aangetroffen.