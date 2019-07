07-07-2019, Youtube van Meternieuws.nl & F. Stok & 112Gr.

Maar liefst 100.000 kippen komen om bij Kiel Windeweer (Update)

Kiel Windeweer - Aan de Vossenburg in Kiel Windeweer is zondagmorgen rond 05:45 uur brand uitgebroken in een grote kippenschuur. Er was veel rookontwikkeling bij de brand.

Er was geen redden meer aan voor de brandweer. Er werd uren nageblust in de twee kippenstallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Update: Het bedrijf groeide van 100.000 naar 300.000 kuikenplaatsen. Twee van de vier stallen branden af. Ongeveer 100.000 kippen zijn daardoor omgekomen zondagmorgen.