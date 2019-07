07-07-2019, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver

Persoon gewond bij steekincident in Beukenlaan (Video)

Groningen - Aan de Beukenlaan in de wijk Selwerd heeft in de nacht van zaterdag op zondag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is één persoon gewond geraakt. Meldt Oogtv.nl

De steekpartij vond plaats rond 00.30 uur. “Het is voor ons nog onduidelijk wat zich precies in de straat heeft afgespeeld”, laat een woordvoerder van de politie weten. “Toen we ter plaatse kwamen troffen we een man aan met lichte verwondingen. Hij was op dat moment goed aanspreekbaar. Ons onderzoek gaat vandaag verder naar wat er precies is gebeurd.”