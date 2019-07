07-07-2019, Redactie

Grasland verwoest door brand bij Westpoort

Groningen - Een brand heeft zondagmiddag een groot stuk grasland op bedrijventerrein Westpoort verwoest. Na 45 minuten was de brand uit.

Bij de brand was veel rookontwikkeling. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is onbekend. Vanwege het neerslagtekort is het op veel plekken op dit moment kurkdroog meldt Oogtv.nl. Om die reden schaalde de Veiligheidsregio Groningen afgelopen week op naar Fase 2. Dit betekent dat een ieder wordt opgeroepen om voorzichtig om te springen met vuur in de natuur.