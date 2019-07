07-07-2019, Martin Nuver 112Gr. & Robert v/d Veen

Kardingerun 2019 groot succes (Video)

Groningen - De KardingeRun is de grootste obstacle/mud run van Noord-Nederland. Het uitdagende parcours bestond voor de 6e editie uit unieke routes van 5, 8 en 12 kilometer.

Deze was zaterdag en zondag bij Kardinge. De KardingeRun is geen wedstrijd; het gaat om het samen meedoen, de uitdaging aangaan en trots over de finishstreep komen. Veel bagger en lol. `Waarom doe ik hieraan mee zei een meisje` tussendoor, maar ze genoot.

Het parcours loopt door het prachtige natuur- en recreatiegebied Kardinge in Groningen en biedt op 6 & 7 juli nieuwe uitdagingen, meer modder, meer spektakel.

Wij namen een kijkje en we deden natuurlijk zelf ook even mee aan de run.