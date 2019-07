08-07-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Uitslaande woningbrand in Overschild (video)

Overschild - De brandweer van Siddeburen, Ten Boer en Groningen hebben in de nacht van zondag op maandag een uitslaande woningbrand bestreden in Overschild.

Even voor half vier maandagochtend kwam bij de meldkamer in Drachten een melding binnen van een woningbrand aan de Graauwedijk. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al hoog boven het dak uit. De bewoner van het huis kon het pand zelfstandig verlaten en is door ambulancepersoneel onderzocht en meegenomen naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand, is momenteel nog niks bekend. De brandweer zal nog enige tijd bezig zijn met nablussen.