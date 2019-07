08-07-2019, Marc Dol - 112Gr.

Garageboxen beschadigd door brand in Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Aan de Vlaanderenlaan in Stadskanaal is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken in een rij met garageboxen.

De brandweer werd kort na half twee gealarmeerd voor deze brand en schaalde snel op naar middelbrand, waardoor meer materiaal werd opgeroepen. Op meerdere plekken van het blok stonden delen van het dak in brand. De brandweer had het vuur rond 02:00 uur onder controle en heeft vervolgens een controle uitgevoerd om te kijken of het vuur echt uit was. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.