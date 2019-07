08-07-2019, Persbericht

Werkzaamheden A7 tussen Marum en Boerakker

Marum - Rijkswaterstaat voert in de periode van vrijdagavond 12 juli tot maandagochtend 26 augustus grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de A7 tussen Marum en Boerakker.

Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer in beide richtingen over één rijbaan geleid. Er blijven twee versmalde rijstroken per richting beschikbaar voor het verkeer. Ook vinden er afsluitingen plaats van de af- en toeritten Marum (32). Het verkeer wordt omgeleid via de aansluiting Frieschepalen. Ondanks dat het werk wordt uitgevoerd in de zomervakantie, dienen weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Afsluitingsperiodes

Het grootste deel van de grootschalige onderhoudswerkzaamheden vindt plaats in de periode van vrijdagavond 12 juli tot maandagochtend 26 augustus. Kort voor en na deze periode vinden voorbereidende en afrondende werkzaamheden plaats die ook kunnen leiden tot hinder. Op de volgende momenten worden de af- en toeritten van de aansluiting Marum (32) afgesloten:

· Afrit Marum vanuit de richting Groningen:

o van vrijdagavond 12 juli 20:00 uur tot maandagochtend 26 augustus 06:00 uur;

· Toerit Marum in de richting Drachten:

o van vrijdagavond 12 juli van 20:00 uur tot zaterdagochtend 13 juli 06:00 uur;

o maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 september dagelijks van 20:00 uur tot 06:00 uur;

· Toerit Marum in de richting Groningen:

o van zaterdag 13 juli 20:00 uur tot maandag 26 augustus 06:00 uur;

· Afrit Marum vanuit de richting Drachten:

o Geen afsluiting voorzien.

Omleidingsroutes

Het verkeer wordt omgeleid via de aansluiting Frieschepalen. Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes.

Onderhoudswerkzaamheden

De grootschalige onderhoudswerkzaamheden bestaan uit onder andere het vervangen van het asfalt, en werkzaamheden aan geleiderails en bermen. Daarnaast worden op drie verschillende plaatsen duikers onder de autosnelweg vervangen. Hiervoor is het nodig om de weg open te breken. Dat doen we voor elk van de twee rijbanen afzonderlijk, zodat er altijd één rijbaan beschikbaar blijft voor het verkeer.