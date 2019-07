08-07-2019, Dvhn.nl bron

Politie houdt rekening met brandstichting in schuur met 100.000 kippen

Kiel Windeweer - De politie houdt rekening met brandstichting bij het vleeskuikenbedrijf in Kiel-Windeweer zondagmorgen. Daarbij kwamen 100.000 kippen om het leven. Dat meldt Dvhn.nl

Even verderop werd een groot schuurfeest gehouden. Brand legt kippenschuur in Kiel-Windeweer in de as, honderdduizend kippen komen om

Op de kop af zes jaar geleden brandden tijdens een schuurfeest op dezelfde locatie twee boerderijschuren volledig af.

In dertien jaar was het al zes keer raak in het dorp

.

