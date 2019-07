08-07-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Patrick Wind

Meterkast in brand Multatulistraat (Video)

Groningen - Aan de Multatulistraat in Groningen is brand in een meterkast op de derde verdieping van een portiekwoning ontstaan. Bewoners ontruimden de portiek al snel. Iedereen stond buiten.

De brandende meterkast is snel geblust. De brandweer ventileerde de woning en Salvage helpt de bewoners namens de verzekering.