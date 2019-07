09-07-2019, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Persoon raakt te water bij bloemen plukken

Groningen - Dinsdagmorgen rond 11:25 uur is er aan de West Indischekade in de stad een oudere man te water geraakt.

Omstanders zagen een persoon in het water vallen bij het kanaal en belden de hulpdiensten. De brandweer rukte uit naar het incident. Ook de politie en ambulance kwamen ter plaatse.

Een meneer bleek bloemetjes aan het plukken te zijn langs de waterkant en is vervolgens voorover het water in gevallen. Het slachtoffer is door het ambulance personeel kort nagekeken. Meneer nam een warme douche en na omstandigheden ging het weer goed met de man.