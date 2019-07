09-07-2019, politie.nl, bron

Aandacht dodelijk steekincident Jaagpad , 1 tip

Groningen - Op dinsdagavond 9 juli besteedt Opsporing Verzocht nogmaals aandacht aan het onderzoek naar het dodelijk steekincident op het Jaagpad in Groningen op 14 mei j.l. De 27-jarige Hidde Bergman kwam daar bij om het leven.

Getuigen Vanaf het begin van ons onderzoek horen wij van meerdere getuigen dat er net voor het steekincident en vlakbij de plek waar Hidde om het leven kwam, drie mannen stonden. Hun signalement is onbekend. Tot op heden hebben wij nog niet met deze mannen gesproken. We willen graag in contact komen met hen. Rond hetzelfde tijdstip fietste er in de omgeving van het Jaagpad een jongeman op een zogenaamde ‘opoefiets’. Ook met hem willen we graag spreken. Op het sportveldje langs het Jaagpad hebben vermoedelijk vier mensen gestaan. Het gaat om twee vrouwen en twee mannen. Volgens getuigen gaat het om: Een man en vrouw, beiden tussen de 50 en 60 jaar oud

Een man en vrouw, beiden tussen 30 en 40 jaar oud

Een vrouw droeg een witte hoofddoek met daaronder een hoofddoek van een andere kleur

De ander droeg een blauwe hoofddoek

De mannen droegen een broek met lange bovenkleding

Alle vier droegen donkere kleding

Ze stonden tegen een hangrek aan de linkerzijde van het ‘sportparkje’ Tips en uitzending Weet u wie wij zoeken of herkent u zichzelf ondanks de summiere omschrijving? Bel dan met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. We zijn ook te bereiken op ons algemene nummer 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Opsporing Verzocht is vanavond te zien op NPO 1 om 20.30 uur. Morgen, woensdag 10 juli is de herhaling te zien op NPO 2 omstreeks 11.40 uur. Archief Update 21:30 uur:"Er kwam s`avonds 1 tip binnen tijdens de uitzending.

We laten in de uitzending een foto zien van een mes. Uit onderzoek blijkt dat een soortgelijk mes mogelijk is gebruikt bij het steekincident. Ondanks allerlei onderzoeken in de omgeving en het water hebben wij het mes nog niet aangetroffen. Het is ons bekend dat een dergelijk mes verkrijgbaar is bij de Action. Wij willen graag weten of er mensen zijn die eenzelfde mes ergens in de omgeving van het Jaagpad of elders in Groningen hebben gevonden. De foto van het mes staat vanavond om 20.30 uur, tegelijkertijd met Opsporing Verzocht, op onze site.