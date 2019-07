09-07-2019, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Auto fors beschadigd bij ongeluk in Winschoten

Winschoten - Dinsdagavond heeft er een ongeluk plaatsgevonden aan de Nassaustraat in Winschoten. Door een nog onbekende oorzaak raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt, reed over een rotonde en een lantarenpaal en kwam vervolgens tot stilstand.