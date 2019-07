09-07-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Zuidelijke ringweg vannacht dicht door werkzaamheden

Groningen - Dinsdagnacht zal de Zuidelijke ringweg tussen Knooppunt Julianaplein en Knooppunt Euvelgunne afgesloten zijn in verband met werkzaamheden die Combinatie Herepoort zal gaan uitvoeren.

Vanaf 22 uur vanavond tot 06:00 uur Morgenvroeg zal er geen verkeer mogelijk zijn over de zuidelijk ringweg. Het verkeer wordt omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg van Groningen.



Combinatie Herepoort werkt vannacht onder andere aan;



• Het herstellen van de technische installaties op het Julianaplein en de Julianabrug.



• Het herstellen en aanbrengen van markeringen rondom het Julianaplein en het Emmaviaduct.



• Het repareren van de voegen in het asfalt van de zuidelijke ringweg.



• Bodemonderzoeken voor later te plaatsen portalen (gedurende korte momenten langs de gehele zuidelijke ringweg).



Het repareren van de voeg en de bodemonderzoeken kunnen vannacht geluidsoverlast geven aan buurtbewoners.





De zuidelijke ringweg zal alleen afgesloten zijn in de richting van het Julianaplein (komende vanaf Knooppunt Euvelgunne). Het Emmaviaduct is richting het centrum afgesloten.

Ondanks de meerdere afzettingen en waarschuwingsborden gingen er toch automobilisten door de afzetting heen. Zo'n 10 auto's werden door de wegwerkers terug gestuurd en stilgezet. De politie heeft met alle bestuurders een gesprek gehad. Het is onbekend of de politie boetes heeft uitgeschreven vanwege het negeren van de afzetting.