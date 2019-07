10-07-2019, Mark Heikens,Gerrie de Groot & Henk Frans - 112Groningen.nl

Grip 1: Grote brandweerinzet bij flatbrand in Delfzijl (Video)

Delfzijl - Aan de Kustweg in Delfzijl heeft dinsdagnacht een uitslaande brand gewoed op de elfde verdieping van een flat. De brand brak rond vier uur middernacht uit.

De brand was voor de brandweer moeilijk te bestrijden, omdat de liftschacht en mogelijk de liftkamer bij de brand betrokken waren. Door middel van sloopwerkzaamheden probeerde de brandweer bij de brandhaard te komen. De flat werd door de politie ontruimd, bewoners werden opgevangen op de kazerne van de Koninklijke Marechaussee.

Er brandde twee woningen volledig uit, zeven omligenden woningen hebben veel last van rook-en waterschade.

Rond 07.00 uur werd door de brandweer het sein; ''Brand meester'' gegeven. De gemeente, woningcorporatie en Salvage zullen voor verdere nazorg voor de bewoners zorgen.

Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niks bekend, hier zal later onderzoek naar worden gedaan.