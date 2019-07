10-07-2019, Jeroen v/d Ploeg 112Haren.nl

Inloopavond Haren wordt druk bezocht

Haren - Iets meer dan een week geleden woedde er een grote brand in een bedrijfspand aan de Emmalaan in Haren. Dit had een behoorlijke impact op de omgeving.

Het was een fikse brand met veel rookontwikkeling. Ook moesten mensen tijdelijk hun huis verlaten. De brandweer kan zich voorstellen dat mensen geschrokken zijn en misschien vragen hebben over brandveiligheid en over de inzet van de brandweer bij deze brand. Daarom was er woensdagavond 10 juli bij de brandweerkazerne een bijeenkomst om vragen te beantwoorden. Ook het nut en de noodzaak van werkende rookmelders wordt verteld. Voor wie? Iedereen die vragen heeft rondom deze brand of behoefte heeft om met de brandweer te spreken is van harte welkom om langs te komen. Dit kan nog tot 20:00 uur.

Tijdstip: 17.00 ‐ 20.00 uur

Locatie: brandweerkazerne, Westerse Drift 5, Haren 112Haren