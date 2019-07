10-07-2019, Rtvnoord.nl bron & Julian Spa 112Gr.

Ter Apel krijgt extra politie-inzet en politiekantoor

Ter Apel - Ter Apel krijgt de gewenste extra politie-inzet. Ook komt er op termijn een politieloket in het dorp, zegt burgemeester Jaap Velema van Westerwolde.

Er komen vijf extra agenten naar het politiecluster Westerwolde, voor de duur van in ieder geval twee jaar. In plaats van vijftien fulltime-agenten zijn er dat er per week straks twintig.

Hele tekst op Rtvnoord.nl