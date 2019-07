11-07-2019, Oogtv.nl (Bron)

Woningbrand aan Paterswoldseweg snel onder controle

Groningen - In een appartement aan de Paterswoldseweg heeft donderdagochtend korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Dat meldt Oogtv.nl

De melding van de brand kwam rond 09.15 uur binnen. Een bluswagen en een hoogwerker werden daarop direct ter plaatse gestuurd. “Het gaat om een brandje tussen een muur in een appartement”, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “Rookmelders in het complex gingen af, de bewoner is daarop naar buiten gegaan.”

Bij aankomst zijn de brandweerlieden direct een blussing gestart. “De brand is waarschijnlijk ontstaan door kluswerkzaamheden. Inmiddels hebben wij het vuur onder controle. Salvage komt ter plaatse om de bewoner te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”