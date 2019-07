11-07-2019, Martin Nuver 112Gr.

Opnieuw zoektocht bij Reitdiep

Groningen - De politie is donderdagmorgen opnieuw met een boot aan het zoeken op het Reitdiep in Groningen. Het mes waarmee de Jaagpadmoord is gepleegd zoekt men.

Hidde Bergman (27) kwam om het leven op 14 mei 2019. Opsporing Verzocht besteed ook aandacht aan de zaak. Het rechercheteam Jaagpad is bovendien nog op zoek naar specifieke getuigen. Het gaat om twee mannen en twee vrouwen met een hoofddoek, mogelijk van Marokkaanse of Turkse afkomst. Deze mensen bevonden zich ten tijde van het steekincident op het sportparkje aan het Jaagpad, bij het viaduct onder de Plataanlaan. Ook wil de politie graag spreken met drie mannen die zich rond 19.10 uur op het Jaagpad bij het scoutinggebouw bevonden, en met een jongen die zo’n vijf minuten later op het wandelgedeelte van het Jaagpad op een omafiets reed, in de richting van de Plataanlaan. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie. Een man(26) uit Groningen zit sinds 10 juni vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood.