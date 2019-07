11-07-2019, Martin Nuver 112Gr.

Bewoonster gooit interieur naar beneden van 13 hoog (Video)

Groningen - Een bewoonster van een flat aan het Wielewaalplein is donderdagmiddag om 14:30 aangehouden nadat zij eerst al het interieur van haar woning naar beneden had gegooid. Ze was boos en verward. De reden is niet bekend.

De straat was bezaaid. Politieagenten waren ter plaatse en hadden het plein met linten afgesloten. Even leek het erop dat ze zelf ook zou springen, gelukkig ging ze weer de woning in. Vanaf de dertiende verdieping werd alles naar beneden gegooid door de schreeuwende vrouw. Na 30 minuten kwam er een onderhandelaar en lid van een aanhoudingseenheid, kort daarna was de vrouw overmeesterd en werd meegenomen voor hulp. Oogtv tv 17:30 Sbs