11-07-2019, Remco v/d Berg & Ingezonden

Brandweerman Patrick neemt afscheid van brandweer Bedum

Bedum - Op woensdagavond 10 juli had de brandweer Bedum een oefening waterongeval in de haven van Onderdendam.

Na de oefening keerde men terug naar de kazerne in Bedum, tijdens de terugweg riep de meldkamer de TS 1631 op om uit te rukken voor een prio 2 melding brandstof lekkage van een personenauto aan de Parallelweg bij het station in Bedum. Collega Patrick Elzer die in de oefenleiding zat reed mee terug in de TS en bij het ter plaatse komen bleek er een auto te staan bij het station waarvan de motorkap open stond. Omdat Patrick geen uitrukkleding droeg moest hij toekijken hoe de collega's omgingen met het incident.

Toen bleek dat de bestuurder nog in het voertuig zat werd Patrick er even bij geroepen, toen hij de bestuurder zag schrok hij enigzins, het bleek zijn eigen vrouw te zijn.

Toen had Patrick door dat hij er in geluisd was.

Het incident was dus in scène gezet voor de laatste uitruk voor Patrick. Patrick Elzer neemt afscheid van de brandweer Bedum na 12,5 jaar dienst ivm privé redenen. Op een later tijdstip wordt tijdens de korpsbindingavond officieel afscheid genomen van Patrick.