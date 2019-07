11-07-2019, 112Groningen.nl & Politie.nl

Vrouw (65) aangerand door jonge dader in Delfzijl

Delfzijl - Op zondag 7 juli rond 15.30 uur werd op het fietspad naast de N360 in Delfzijl een 65-jarige vrouw aangevallen door een nog onbekende man.

De vrouw wandelde die middag vlakbij het uitvaartcentrum Fivelhof in Delfzijl. Ze liep langs het fietspad, parallel aan de N360. Zie de rode cirkel op het kaartje. De 65-jarige werd door een nog onbekende man de bosjes in getrokken en aangerand. Toen een voorbijganger hen opmerkte ging de verdachte er vandoor. Het slachtoffer droeg die middag een felgekleurd trainingsjasje in de kleuren paars, blauw en wit. Ze droeg hoge wandelschoenen.

De verdachte is een man tussen de 18 en 25 jaar oud. Hij had een licht getinte huidskleur en kort donker haar. Hij had een sportief figuur en droeg een bomberjack van gladde stof in camouflageprint.

Nadat het slachtoffer de politie inseinde zijn hun direct een onderzoek gestart. Voor het onderzoek zoekt de politie nog getuigen die iets gezien f gehoord hebben.

Wie is die zondagmiddag 7 juli tussen 14.30 uur en 16.30 uur in de omgeving geweest van de bewuste fietspad? De politie wil graag met getuigen spreken die daar in de buurt waren. Mogelijk hebben zij informatie die kan helpen bij het onderzoek. Herkent u het signalement of heeft u een vermoeden welke verdachte de politie zoekt? Twijfel dan niet en bel met het algemene nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.