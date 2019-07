12-07-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Buitenbrand in Beerta snel geblust

Beerta - De brandweer moest donderdagavond uitrukken naar een buitenbrand in de Beatrixstraat in Beerta. Ter plekke bleek het te gaan om een brand in een omgevallen boom.

De brandweer heeft met een bijl op de boom moeten slaan om de brand goed te kunnen blussen. Toen bleek dat alleen een schuimblusser niet genoeg was heeft de brandweer met één straal hogedruk het vuur alsnog weten te blussen.