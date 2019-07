12-07-2019, Michael Huising - 112Groningen.nl

Vrouw raakt gewond na mishandeling, politie zoekt naar dader

Veendam - In de buurt van het Jan Salwaplein in Veendam heeft een man een vrouw mishandeld. De vrouw is daarbij gewond geraakt.

Een ambulance, een traumahelikopter en meerdere politiewagens werden ingezet.



Volgens de politie gaat het om een incident in de 'relationele sfeer'. Naar de man wordt nog gezocht.