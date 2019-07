12-07-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Zuidelijke ringweg voor zes weken dicht (Video)

Groningen - In de periode van vrijdag 12 juli 22.00 uur tot maandag 26 augustus 05.00 uur wordt de zuidelijke ringweg tussen het knooppunt Julianaplein en het Europaplein voor het verkeer vanuit Drachten/Assen richting Hoogezand afgesloten.

Combinatie Herepoort gaat in deze periode damwanden plaatsen voor de bouw van de verdiepte ligging. Deze werkzaamheden duren tot eind dit jaar. De stremming van de N7, van zes weken lang, is nodig vanwege de veiligheid. In deze periode worden de damwanden direct langs de rijbaan ingetrild.





De stremming duurt zes weken lang. Het doorgaand verkeer richting Hoogezand wordt omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg van Groningen.

Voor meer informatie over het intrillen van de damwanden en andere werkzaamheden rondom de Ringweg, Klik dan hier AanpakRingZuid

