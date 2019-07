12-07-2019, Facebook Politie Ommelanden Noord, bron

Hans Haze(50) vermist

Zuidwolde - Hans Haze, 50 jaar oud, is sinds donderdag 11 juli 2019 met onbekende bestemming vertrokken vanuit Zuidwolde GN.

Hans rijdt in een blauwe Citroen Xsara met kenteken 98LJBD.

Hans heeft een fors postuur, is 1.80 meter lang. Hij heeft kort donkerblond gekruld haar en is brildragend. Hans droeg vermoedelijk een spijkerbroek, donkerblauwe sketchers (schoenen) en een donkerblauwe jas met een rode streep op de kraag en schouders.

Mocht u informatie hebben wat de politie kan helpen Hans te vinden, kunt u contact opnemen met de politie Ommelanden-Noord via 09008844.