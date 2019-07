12-07-2019, Facebook Politie Groningen

Twee aanhoudingen na straatroof in stad

Groningen - De politie heeft deze week een 16-jarige jongen uit de gemeente Groningen en een 15 jarige jongen uit gemeente Het Hogeland aangehouden.

Zij worden verdacht van een (poging) straatroof en mishandeling in de Haydnlaan in Groningen.

Vrijdag 19 april rond 21.00 uur bedreigd een van de verdachte een 16 jarige jongen in de Haydnlaan. Deze 15 jarige verdachte beroofde de jongen van zijn telefoon en heeft geprobeerd zijn jas weg te nemen. Korte tijd later, op 3 mei werd een 16-jarige jongen op de Haydnlaan mishandeld door beide verdachten. Hij kreeg klappen maar kon uiteindelijk ontkomen zonder dat hij spullen heeft afgegeven. Ze onderzoeken of ze betrokken zijn bij nog meer van zulke zaken. Meerdere aanhoudingen sluiten ze dan ook niet uit.