13-07-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer haalt paard uit sloot in Hoogkerk

Groningen - Een paard is zaterdagmiddag nabij de Johan van Zwedenlaan in een brede sloot beland.

Het paard kon niet meer op eigen kracht uit de sloot, dus men heeft de brandweer gebeld. Ik heb brandweer kwam met een tankautospuit te plaatsen om het dier uit de sloot te halen. De duikers werden ter assistentie ook opgeroepen deze werden later gecanceld. Met behulp van een brandslang heeft men het paard weer op het droge weten te krijgen.