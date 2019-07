14-07-2019, Martin Nuver 112Gr.

Brandweerman John Bos 50 jaar (Video)

Groningen - John Bos is vandaag zondag 14 juli 50 jaar geworden. John is de ploegchef van brandweer Ten Boer en was deze dienst brandmeester in de 24 uursdienst van de stad. John is al 23 jaar bij brandweer stad.

Sinds ongeveer vier jaar ook bij korps van Ten Boer. Collega`s wilden John natuurlijk verassen deze nacht. Zelf houdt hij er ook wel van om een ander te verrassen. Ze kwamen met ongeveer 32 man(bezetting Sontweg en Ten Boer en Vinkhuizen samen) naar de kazerne Sontweg om hem wakker te maken om 00:05 uur. Ook was er een fanafare aanwezig. John dacht even aan een bandje, nee het was echt. Daarna kwam er een melding liftopsluiting, dat bleken de collega`s van brandweer Vinkhuizen te zijn. Op de Vismarkt werden bitterballen en andere hapjes en een drankje genuttigd. Na een uur keerde iedereen terug naar de kazerne. Het was een geslaagde actie.Wij waren uitgenodigd en makaten een verslag.