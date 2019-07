15-07-2019, Redactie

Man(28) op heterdaad betrapt

Groningen - Zondag is een 28 jarige inbreker op heterdaad betrapt in de Antillenstraat.

De verdachte werd betrapt bij een inbraak in een bedrijf aan de Antillenstraat. Hij is ter plaatse aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.