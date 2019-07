14-07-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl 112gr.

Auto rijdt tegen gevel bij De Kaai

Groningen - Zondagavond om 20:15 uur een ongeval buiten bij de De Kaai in Groningen. Er was een auto tegen een gevel gereden van de woning aldus de voorlichter van de brandweer. De oorzaak is nog onbekend.

De brandweer kwam met prio 2 ter plaatse. Er hoefde niet gestut te worden. De verzekeraar handelt de zaak af.