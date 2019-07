15-07-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Auto raakt van de weg op de N387

Schildwolde - Langs de N387 tussen Schildwolde en Slochteren is maandag aan het begin van de middag een automobilist de macht over het stuur kwijt geraakt en in een sloot terecht gekomen na een boom te hebben geraakt.