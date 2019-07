Deze getuigen konden aan de politie vertellen hoe de twee overvallers er ongeveer uitzagen, alhoewel ze maskers op hadden tijdens de overval. Toch wisten ze te melden dat de twee overvallers er jong uitzagen en man zijn. Bovendien waren ze getint en rond de 1 meter en 70 centimeter lang. Ze droegen beide een jas met een beige kleur en een spijkerbroek. Burgernet heeft inmiddels al meerdere tips gekregen over wie deze criminelen mogelijk zijn.

Desondanks heeft de politie nog geen mensen weten te arresteren voor de verscheidene overvallen die in de recente maanden zijn gepleegd in Groningen. Daarom wil de politie de komende tijd extra zichtbaar zijn in de stad, waarvoor ze extra agenten inzetten. Bovendien is het nog niet eens bekend of alle overvallen door dezelfde daders zijn gepleegd. Desondanks zijn er enige overeenkomsten te vinden tussen de invallen. Steeds gaat het om jonge jongens, die ongeveer tussen de 14 en 20 jaar oud zijn. Daarnaast bedekken zij hun gezicht, dit doen ze vaak door een masker of sjaal. Na de overval rijden ze meestal samen weg op een scooter.