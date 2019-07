16-07-2019, @POL_Heidanus wijkagent

Wie is de eigenaar van deze zwarte fiets ?

Groningen - Wie is de eigenaar van deze zwarte SPARTA – PICK-UP herenfiets?

Deze fiets is in de afgelopen 10 dagen ergens gestolen, ergens in Groningen, vermoedelijk in de Noordelijke Stadswijken. Dat meldt een wijkagent via Twitter.

Is die van u bel dan 09008844