16-07-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Vrouw ten val met scooter

Winschoten - Op de Venne in Winschoten is dinsdagmorgen rond 11:25 uur een vrouw ten val gekomen met haar scooter. De oorzaak is niet bekend.

Ze werd gecontroleerd door de ambulancedienst. De vrouw hoefde niet naar een ziekenhuis. De politie noteerde wat gegevens.