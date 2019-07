16-07-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fietsster geschept door automobilist

Haren - Dinsdagmiddag zijn een auto en een fietsster met elkaar in botsing gekomen op de kruising Kerklaan met de Dilgtweg in Haren.

De automobilist zag bij het afslaan de fietsster over het hoofd en heeft haar aangetikt waardoor zij ten val kwam. Voorbijgangers boden het slachtoffer eerste hulp totdat het ambulance personeel het van hen overnam. Het gewonde slachtoffer is in de ambulance behandeld. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het slachtoffer is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis.