16-07-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Eerste damwanden voor bouwkuip verdiepte ligging ingetrild

Groningen - Dinsdagmiddag rond 12:30 uur gingen de eerste damwanden bij de Kempkensberg, ter hoogte van het DUO gebouw, de grond in.

Combinatie herepoort is vanaf vanmiddag gestart met het intrillen van de damwanden bij de Zuidelijke Ringweg.







Vanaf half juli tot eind 2019 wordt de bouwkuip waarin de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg wordt gebouwd aangelegd. In totaal moet er voor ongeveer 2500 meter aan damwandplanken worden ingetrild.



De bouwkuip van de verdiepte ligging wordt ruim een kilometer lang (ong. 1100 meter), en komt te liggen tussen het Julianaplein en het Europaplein. De bouwkuip wordt gevormd door een stalen damwand. Deze damwand wordt opgebouwd uit damwandplanken, die we acht tot dertig meter diep de bodem intrillen.