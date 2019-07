16-07-2019, politie.nl, bron

Opnieuw dreigbrieven verstuurd, onderzoek loopt

Nieuw Buinen - Opnieuw zijn er dreigbrieven verstuurd naar verschillende ontvangers die betrokken zijn bij de aanleg van windmolenparken.

Over het aantal brieven, inhoud en ontvangers geeft de politie geen informatie. De brieven maken deel uit van hun onderzoek.

Al langere tijd onderzoeken wij incidenten die mogelijk gerelateerd zijn aan windmolens. Het gaat onder andere om bedreigingen en vernielingen richting mensen die om wat voor reden dan ook verbonden zijn aan de komst van windmolenparken. In dit dossier vindt u een overzicht van meerdere zaken. In Nederland kennen wij vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren maar dat mag nooit zover gaan dat er strafbare feiten worden gepleegd. Rondom de bouw van windmolens zijn er verschillende en tegenstrijdige belangen, zijn er voor- en tegenstanders maar het is onacceptabel dat mensen worden bedreigd.

Drie aanhoudingen voor asbestdumpingen en dreigbrieven aanleg windparken

Woensdag 19 juni hebben wij drie mannen aangehouden vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij de asbestdumpingen en dreigbrieven die gerelateerd zijn aan de aanleg van windmolenparken.

Het gaat om een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond, een 58-jarige man die verblijft in Meeden en een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen. Wij doen onderzoek naar hun rol bij de strafbare feiten die zijn gepleegd.

Er zijn vanochtend ook zes zoekingen door ons verricht op verschillende adressen in Meeden, Nieuw-Buinen, Tweede Exloërmond, Groningen, Oude Pekela en Stadskanaal. Dat we drie verdachten hebben aangehouden betekent niet dat ons onderzoek is afgelopen. Wij sluiten meerdere aanhoudingen niet uit. In een oogopslag zie je in onze infographic de stand van zaken mbt ons onderzoek.

Dreigbrieven

De laatste tijd zijn er meer brieven verstuurd naar verschillende bedrijven die in het gebied werken. Het bijzondere is dat die bedrijven zowel direct als indirect niets met de aanleg van windmolenparken te maken hebben. De eerdere brieven werden verstuurd naar bedrijven die er wel direct of indirect bij betrokken zijn.

