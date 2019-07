16-07-2019, politie.nl, bron

Zes aanhoudingen in onderzoek hennep

Assen Grootegast Hoogezand Foxhol gemeente Het Hogeland - Dinsdag zijn er zes personen aangehouden in een onderzoek naar georganiseerde hennepteelt. Er zijn drie zoekingen in Assen (2 woningen en een growshop ) geweest.

Er werden onder meer een hennepkwekerij en hennepdrogerij aangetroffen. Er zijn diverse goederen in beslag genomen.

Grootegast aanleiding onderzoek

Op 15 januari j.l. werd er een hennepkwekerij met een grote hoeveelheid gedroogde hennep aangetroffen in een boerderij aan de Tenten in Grootegast. Er zijn toen twee verdachten aangehouden. In het onderzoek dat daarna volgde kwamen deze zes aangehouden verdachten in beeld.

Aanhoudingen

Vandaag, dinsdag 16 juli, zijn de verdachten aangehouden; een 72-jarige man, een 59-jarige man en een 55-jarige vrouw uit Assen, een 29-jarige vrouw en een 33-jarige man uit de gemeente Het Hogeland en een 53-jarige vrouw uit Hoogezand. Uit onderzoek moet blijken wat ieders rol is in dit onderzoek.

Hennepkwekerijen

Er werd een hennepkwekerij, een hennepdrogerij en hennepstekken aangetroffen. Aan de Kerspellaan in Assen troffen agenten een kleine kwekerij aan met ongeveer 100 planten. Er was sprake van diefstal van stroom. Daarnaast is er ook een zoeking gedaan in een bedrijfspand aan de Amerikaweg. Daar werd een grote hoeveelheid goederen aangetroffen, die gebruikt kunnen worden voor de aanleg van hennepkwekerijen c.q. hennepteelt. De kwekerij en drogerij worden geruimd.

In beslag genomen spullen

Tijdens de doorzoekingen zijn onder andere een vuurwapen met munitie, een hoeveelheid gedroogde hennep, gouden sieraden, contant geld en de gehele inhoud van de growshop (faciliteren hennepteelt) in beslag genomen. Tevens werd er beslag gelegd op een tweetal woningen in Assen en Foxhol.

Waarom strijd tegen hennep

Het is van belang om hennepkwekerijen te ontruimen. Het is illegaal, gevaarlijk voor de omgeving en het brengt vaak veel schade toe. Daarnaast brengen we zo de criminelen een slag toe door de hennep en alle apparatuur in beslag te nemen. En om geld en goederen die met deze criminele activiteiten verkregen zijn af te pakken. En dan pak je criminelen daar waar ze het meest gevoelig voor zijn. Misdaad mag niet lonen!

Georganiseerde hennepteelt

De aanpak van de georganiseerde hennepteelt is een landelijke prioriteit voor de politie. De oorzaak van geweldszaken, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties ligt vaak in de hennepwereld. Criminelen die zich bezighouden met illegale hennephandel gebruiken onderling veel geweld en er gaat veel geld om in de wereld van drugs. Bij de aanpak is niet alleen de overheid betrokken. Ook bedrijven en verzekeraars doen er alles aan hennepteelt samen met de politie een halt toe te roepen.

