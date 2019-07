16-07-2019, Oogtv.nl (Bron)

Kat Buddy vast onder motorkap

Groningen - Een ingewikkelde klus voor de Groninger brandweer dinsdagavond. In een auto in de Davidstraat in de Herewegbuurt was een kat muurvast komen te zitten tussen accu en motorblok. Aldus Oogtv.nl