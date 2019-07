16-07-2019, Robert v/d Veen 112Gr./ Niekerknieuws.nl

Brandweer oefent grote brand in Zwembad Eekeburen

Oldekerk - Dinsdagavond rond 19:30 uur werd de brandweer van Grootegast een opgeroepen voor een blikseminslag bij zwembad Eekeburen in Oldekerk.

Tijdens het aanrijden werd er middelbrand gemaakt omdat er die avond zwemmen was voor kinderen, ook werd er in de naastgelegen sporthal gesport. De BHV van Eekeburen was aanwezig, en gaf verdere instructies aan de bevelvoerder van de brandweer. Ook de politie en ambulance waren opgeroepen voor dit ongeval.

Tijdens de brand waren monteurs bezig met het verrichten van onderhoud aan het zwembad. Of er chemicaliën aanwezig waren was voor de brandweer en het AC "Alarm Centrale" onbekend. Ook de OVD-B "Officier van dienst brandweer" werd gealarmeerd. Nadat de OVD-B ter plaatse was, nam hij de leiding over het incident.

De oefening stond vooral in het teken van: Onderlinge communicatie tussen de bevelvoerders "posten Zuidhorn en Grootegast", de communicatie met de OVD-B, Risicoanalyse en het ontruimen van een groot zwembad met een gymzaal.