16-07-2019, ingezonden mededeling

Op vakantie naar Andalusië? Vanuit Airport Eelde naar Mallorca!

Mallorca - Veel mensen kiezen voor een vakantie naar Mallorca in Spanje. En dat is natuurlijk niet voor niets. Deze Spaanse streek heeft alles te bieden voor een ontspannende vakantie.

Door het aangename klimaat kun je vrijwel het hele jaar door op vakantie naar deze streek. De warmste tijd is van mei tot en met oktober. In deze maanden is de temperatuur het gunstigste en valt er vrijwel geen regen. Ga jij dit jaar op vakantie naar Andalusië? Kom tot rust aan een van de vele stranden of bezoek een van de vele bruisende plaatsen aan het strand. Dit stukje Spanje heeft het je allemaal te bieden!

Airport Eelde

Groningen Airport Eelde ligt op ongeveer 15 kilometer afstand van Groningen en is goed bereikbaar. Vanaf Groningen en Assen is de luchthaven per auto eenvoudig te bereiken via de A28 (Groningen – Assen), afrit 37.

Kies voor een vakantie Malaga of een van de vele andere badplaatsen

Ga je op vakantie Malaga, dan ervaar je een leuke combinatie van stad en strand. Steden als Torremolinos, Marbella en Fuengirola lenen zich uitstekend voor een ontspannen vakantie. Richting het westen van deze Spaanse streek kun je vakantie houden in Fuengirola en in het oosten vindt je de Costa de Almeria. Ideaal als je een vakantie naar Malaga wilt combineren met een bezoek aan de andere steden. Het handigste is om Andalusië te verkennen vanaf een centrale locatie. De vakantiehuizen Zuid Spanje zijn absoluut een aanrader bij La Casita Vakantiehuizen.

Ontdek de Spaanse regio vanuit een van de La Casita vakantiehuizen

Stap je liever vandaag dan morgen op het vliegtuig om deze prachtige Spaanse streek te ontdekken? In dat geval doet het je zeker goed om een van de La Casita vakantiehuizen te huren. Je komt heerlijk tot rust in je eigen vakantiewoning, altijd met een eigen zwembad. Wil je graag een kindervakantie Andalusië? La Casita heeft twee kleinschalige vakantieparken waar ook heel jonge kinderen hun eigen gang kunnen gaan en jij de rust vindt die je verdiend. En villa met prive zwembad, een vakantiepark voor je kinderen of zelfs een glamping Spanje. La Casita heeft het allemaal!

Geniet na je reis door Andalusië van je eigen sherry in huis

Je kunt op vakantie souvenirs kopen en een fotoalbum maken, maar heb je ook al eens gedacht aan het kopen van eetbare souvenirs? Koop in het zuiden van Spanje, de productieregio van de enige echte sherry, een aantal flessen sherry die je in jouw wijnklimaatkast 2 zones of wijnbewaarkast kunt bewaren. Zo waan je je iedere keer weer even in het zuiden van Spanje en geniet je van de authentieke en heerlijke smaken.