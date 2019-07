17-07-2019, ingezonden mededeling

Groei aan kleine woningen in Groningen

Groningen - Deze Lutje Hoeskes zijn ondertussen een regelrechte hype te noemen en dus moet ook de provincie Groningen eraan geloven. In de gemeente Groningen zijn inmiddels al twee locaties aangewezen voor het ontwikkelen van de zogenoemde tiny houses.

Deze woningen zijn betaalbaar en compact; ze hebben vaak een woonoppervlakte van minder dan 50 vierkante meter.

Het bouwen van kleine woningen

De tiny houses worden vaak gebouwd op initiatief van de latere bewoner, al kunnen projectontwikkelaars ook zulke huizen ontwikkelen. Dit zorgt er voor dat elk Lutje Hoeske uniek is. Ze variëren wat betreft de gebruikte materialen, de inrichting, het uiterlijk en noem maar op. Bovendien is de reden om een woning zo te bouwen verschillend voor iedere bewoner. Toch zijn er wel wat bindende factoren tussen de eigenaren: ze houden van een andere manier van wonen en leven waarin vrijheid en onafhankelijkheid erg belangrijk zijn. Als je veel ruimte nodig hebt (voor al je spullen bijvoorbeeld), dan is een kleine woning geen goed idee. Je kunt dit verhelpen door een opslag in Groningen te huren, waar je jouw spullen in kunt opbergen.

Wat is een tiny house?

Volgens de gemeente Groningen is een Lutje Hoeske een primaire en zelfstandige woning dat kleiner is dan 50 vierkante meter. Daarnaast heeft het gedeelde faciliteiten, waarbij je onder meer kan denken aan een fietsenstalling. Het moet tevens gebouwd zijn met een behoefte om te leven in een duurzame stijl met een kleine ecologische voetafdruk. Bovendien moet de kleine woning ontworpen zijn met een focus op innovatie en slim ruimtegebruik.

De locaties in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft inmiddels twee plekken aangewezen voor tiny houses, te weten Westpark en Meerstad. In Meerstad mogen de kleine woningen permanent blijven staan. Bij Westpark is dit niet het geval. Hier mogen Lutje Hoeskes maximaal 10 jaar blijven. Hierdoor is het nodig om de tiny house op een manier te ontwerpen dat je ze makkelijk kunt verplaatsen naar een andere locatie. Uiteindelijk worden hier 15 tot 30 kleine woningen geplaatst, zoals eerder dit jaar bekend is gemaakt. Dit zal gedaan worden door de coöperatie Lutje Westpark. Deze tijdelijke tiny houses moeten energieneutraal en zelfvoorzienend worden. Bij Meerstad zullen kleine woningen worden gebouwd die wat luxer zijn en ontworpen zijn op basis van architectuur. Wethouder Roeland van der Schaaf zei over de nieuwe locaties voor Lutje Hoeskes het volgende: “Een verrijking van het woningaanbod in Groningen.”