17-07-2019, Oogtv.nl (Bron) & foto Oogtv

Grote stroomstoring bij Zernike Campus raakt Oogtv en Hanze

Groningen - Vanwege een stroomstoring ligt de complete programmering van OOG Radio en Televisie er momenteel volledig uit. Ook de Hanzehogeschool heeft last van de storing.

Rond 15.15 uur gingen alle schermen in het pand op zwart. Aannemer Oosterhof Holman bleek een kabel te hebben geraakt tijdens graafwerkzaamheden.

Even later kwamen berichten dat ook de Hanzehogeschool getroffen was door de storing. Daar wordt momenteel overlegd of de getroffen gebouwen ontruimd moeten worden. Het algemene telefoonnummer van de Hanze is niet bereikbaar en bewakers lopen extra rondes.

Het is vooralsnog niet bekend wanneer er weer stroom is en de programmering kan worden hervat.

15.40, update: Netbeheerder Enexis meldt dat 25 adressen getroffen zijn door de stroomstoring en verwacht dat de problemen zeker niet voor 17.15 uur zijn opgelost. Wat dit betekent voor de nieuwsuitzending van OOGTV is nog niet bekend.