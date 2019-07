17-07-2019, tekst 112Marum.nl

Chaos door aanrijding op A7 bij werkzaamheden

Marum - Op de A7 bij Boerakker richting Marum heeft een vrouw woensdag kort voor het middaguur voor een behoorlijke ravage gezorgd. Meldt 112Marum.nl

De vrouw raakte door nog onduidelijke reden met haar auto van de weg ter hoogte van de wegwerkzaamheden. In de berm reed ze twee tijdelijke lantaarpalen en een verkeersbord uit de grond om vervolgens tot stilstand te komen. De lantaarnpalen zijn daar langs de A7 geplaatst om tijdens de werkzaamheden voldoende licht te hebben.

Een ambulance kwam ter plaatse om de vrouw te behandelen aan haar verwondingen. Naast de vrouw zat er nog een hondje in de auto. Deze bleef ongedeerd en is opgevangen in een politieauto ter plaatse. De vrouw is later met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het verkeer kon ten tijde van de afwikkeling van het ongeval gewoon passeren. Waardoor de vrouw precies van de weg kon raken is niet duidelijk.